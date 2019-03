VIDEO: De hoogtepunten van UNIS Flyers - Luik Bulldogs

De UNIS Flyers speelden vrijdagavond hun eerste duel in de 'best-of-three' serie, in de strijd om in pak in de finale van de BeNe-League. Eindstand: 4-2. In de 'best-of-three' serie is het 1-0 voor de Heerenveners. In deze compilatie de hoogtepunten van het eerste ijshockeyduel in halve finales van de BeNe League tussen de UNIS Flyers en de Luik Bulldogs.