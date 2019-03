Wedstrijd en boek herdenken 'razziawedstrijd' van 21 mei 1944 in Sneek

De wedstrijd van nu gaat tussen een selectie met spelers van de vijf Sneker verenigingen en een selectie uit de regio Haarlem. De voormalige profclub HFC Haarlem was de club van Kick Smit en de eerste naoorlogse landskampioen.

De 'razziawedstrijd' van toen eindigde in 0-1. In het noordelijk elftal speelden Abe Lenstra en Frans Wuijts van Heerenveen; Bertus Blom, IJsbrand Blom en Klaas Poelman van LSC Sneek; Jo Kolthof, Kees Marcus en Willem van der Beek van Velocitas Groningen; Henk van der Linden, Frans Hogenbirk en Kees Kammeijer van Be Quick Groningen.

In team West speelden onder andere drie Feyenoorders en de Ajax-topschutter Gerrit Fischer.

Op Sportpark Leeuwarderweg waren toen 9.000 toeschouwers. Bij de razzia wisten tientallen mannen zich onder of op de tribune te verstoppen.