"Frisismen worden steeds bewuster gebruikt als grapje"

'Lieve 17', 'ik was betijd van bed' of 'waar kom je weg' zijn een paar frisismen die wel eens worden gezegd of die je vaak hoort. Misschien als grapje of wanneer een 'stânfries' dapper Nederlands probeert te praten. Friese uitdrukkingen of zegswijzen worden bewust of onbewust 'vernederlandst' en dat levert vaak hilarische teksten op, die op sociale media heel populair zijn.