Oude winkel in Leeuwarden moet nieuwe creatieve ontmoetingsplek worden

Ze zijn de initiatiefnemers van het graffitiproject Writers Block, een groot project met muurkunst in de Leeuwarder binnenstad. Ze hebben vrijdag hun kantoor geopend dat tegelijkertijd ook een ruimte is waar beginnende ondernemers voor weinig geld een werkplek kunnen huren.

"Alles hier is te koop", zegt Serge Hollander. Hij geeft een rondleiding door het voormalige winkelpand van Bever sport. Hij en Peter Reen zochten een locatie voor een kantoor voor Writers Block. "En toen bleek dat we veel ruimte over hadden. Peter had daar wel een plan voor."

Reen: "Ja, ik ben zelfstandig ondernemer en ik weet nog heel goed dat het lastig is om als beginnend ondernemer een werkplek te vinden. Die kunnen we hier bieden. Het is niet duur, maar wel erg leuk".

Werk van Fake

Hollander loopt naar de achterkant van het gebouw. Daar hangen kunstwerken aan de muur. "Dit is de plek waar wij werk tentoonstellen van de kunstenaars die in de stad werken. We openen nu ook een expositie met werk van de kunstenaar Fake. Dat is de man die in de Haniasteeg in het centrum van Leeuwarden de muurschildering 'Dance, Dance Dance' maakte."