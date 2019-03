Uitgaven provincies: Fryslân teert het meest in op de reserves

2019

In de begroting voor 2019 hebben alle provincies meer uitgaven dan inkomsten. Provincies lossen dit op door in te teren op hun reserves. Van alle provincies moet Fryslân het meeste geld uit de spaarpot halen; het heeft 100 miljoen nodig om de begroting rond te krijgen.

Tegelijk is Fryslân een vrij rijke provincie. Doordat we weinig inwoners hebben krijgen we relatief veel geld uit het provinciefonds van het Rijk. Vervolgens besteden we dat geld ook goed.

Iedere provincie geeft geld uit aan verschillende thema's zoals vervoer, milieu en regionale bereikbaarheid. Fryslân is op drie thema's 'landskampioen'. We geven per inwoner, van alle provincies, het meest uit aan de versterking van de regionale economie, aan milieu, energie en klimaat, en aan cultuur en monumentenzorg.