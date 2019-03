Japanner Murakami en Russische Golikova winnen De Zilveren Bal

Grote verrassing was Stefan Westenbroek. De 17-jarige B-junior plaatste zich voor de finale, voor oud-Olympisch kampioen Michel Mulder. Mulder was in 2018 winnaar van De Zilveren Bal. Grote afwezige bij het toernooi was publiekstrekker Kai Verbij. Ook de Nederlands Kampioen Sprint Hein Otterspeer, die eerder nog toegezegd had in Leeuwarden te rijden, was er niet.