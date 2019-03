René Hake: "Met vertrouwen naar de volgende wedstrijden"

Doelpuntenmaker Kevin van Kippersluis was tevreden over de wedstrijd: "We hadden een plan besproken, ik denk dat dat aardig uitgepakt is. Ik denk dat we 90 minuten lang in de wedstrijd geweest zijn, waar we vaak nog wel eens een wedstrijd met twee kanten hebben gehad."

Ook man of the match Sam Hendriks was blij met het spel van Cambuur "Ik vond dat we vanaf minuut 1 goed speelden, de druk er op hielden, gelijk veel afdwongen en kansen creëerden. Dat was goed vandaag." De spits scoorde zelf twee keer, een derde werd afgekeurd. "Maar 2 goals en drie punten zijn ook lekker."

"Beide benen op de grond"

Cambuur doet het met zes punten uit twee wedstrijden even erg goed: "Richting de play-offs staan we er ook weer goed voor", zegt Van Kippersluis, maar: "We moeten met beide benen op de grond blijven staan."