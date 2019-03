UNIS Flyers doen goede zaken in halve finale BeNe-League

In de tweede periode deden de Flyers het iets rustiger aan. Na tien minuten maakte Ronald Wurm zijn tweede van de avond door de puck van afstand hard binnen te schieten. Niet veel later wist ook Luik nog te scoren door een powerplay. De ruststand was dus 4-1.

Derde periode

De Flyers begonnen de derde periode met een straf voor Bezak. Daar profiteerde Luik optimaal van door de 4-2 te maken.

Best-of-three

Zondag spelen de Flyers het tweede duel in de 'best-of-three' serie om 18:45 in Luik. Een eventueel derde duel zou woensdag om 20:30 in Thialf worden gespeeld.