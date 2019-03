Cambuur wint voor het eerst sinds november weer eens in eigen huis

Na de overwinning op RKC Waalwijk van vorige week wilde Cambuur ook thuis weer eens winnen. Vreemd was het dan ook niet dat de Leeuwarders meteen in de aanval gingen. In de 25e minuut was het voor het eerst raak. Een lange bal van middenvelder Daan Boerlage kwam bij Kevin van Kippersluis, die de bal achter PSV-doelman Van de Meulenhof plaatste.

Ook na de goal domineerde Cambuur de wedstrijd. Net toen Jong PSV beter begon te spelen kon Van Kippersluis, die de geblesseerde Conraad verving, door de verdediging breken en de bal breed leggen op Sam Hendriks, die van dichtbij de 2-0 maakte.