Heerenveenvrouwen verpulveren Achilles '29 in Nieuwehorne

Na een kwartier pakten de Heerenveense vrouwen het initiatief. Toch duurde het tot het einde van de eerste helft tot er gescoord werd. Tiny Hoekstra maakte net voor rust de 1-0 voor Heerenveen.

Twee minuten na rust verdubbelde Quinty Sabajo de voorsprong. Chantal Schouwstra schoot later de 3-0 nog binnen voor de thuisploeg. In het laatste kwartier van de wedstrijd vielen nog drie goals. Suzanne Admiraal knalde de bal in de kruising; Sabajo zette daarna met twee doelpunten de 6-0 eindstand op het scorebord.

Play-offs

Aankomende dinsdag speelt Heerenveen in de play-offs de return tegen Achilles in Groesbeek. De Friezen gaan in de degradatiepoule van de eredivisie aan kop.