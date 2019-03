Darter Noppert plaatst zich voor European Tour in München

In de wedstrijd om plaatsing won Noppert in een goede partij met 6-4 van Darius Labanauskas. Daarvoor was hij al te sterk voor Antonio Alcinas uit Spanje.

München

De derde European Tour, waar de Friese darter zich nu voor geplaatst heeft, wordt in München (Duitsland) gehouden. De German Darts Grand Prix vindt daar van 20 tot en met 22 april plaats.