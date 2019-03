Er was vrijdagavond een tijdje geen treinverkeer mogelijk tussen Leeuwarden en Hurdegaryp. Dat kwam door een aanrijding met een persoon, op het traject tussen Leeuwarden en Tytsjerk. Vervoerder Arriva zette bussen in om de reizigers toch op hun bestemming te krijgen. Net voor twaalf uur s'avonds is de dienstregeling hervat.