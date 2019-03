Tweede Kamer ondervraagt deskundigen over containerramp MSC Zoe

De deskundigen kunnen onder anderen ondervraagd worden over de oorzaak van de ramp, de respons van de hulpdiensten en overheden, de bergingsoperatie en de gevolgen voor de natuur, visserij en recreatie. Ook komen de regels die voor het containervervoer gelden aan bod, bijvoorbeeld hoe containers vastgezet moeten worden en of het terugvinden van containers makkelijk genoeg is.

Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of er verbeterpunten zijn en of nationale en internationale regels, procedures en samenwerkingen aangepast moeten worden. Daarnaast denkt de commissie dat de inbreng van de deskundigen mogelijk kan helpen bij het verdere opruimwerk in het Waddengebied.