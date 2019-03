Martijn Barto speelt volgend seizoen voor Blauw Wit '34

Over het verschil in niveau maakt Barto zich geen zorgen. "Wanneer we volgend seizoen in de tweede klasse voetballen dan gaan we er dan alles aan doen om zo snel mogelijk bovenin mee te spelen. Maar ik hoop natuurlijk dat het team kan promoveren dit jaar!"

Barto is al de vierde basisspeler die komend seizoen niet meer in het shirt fan ONS te zien is. Eerder al maakten Curty Gonzales, Ale de Boer en Klaas de Vries al bekend dat ze volgend seizoen niet meer op het Zuidersportpark spelen. Zij speelden respectievelijk tien, acht en zeven jaar bij de club.