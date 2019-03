Supportersverenigingen van SC Heerenveen staan achter directeur Roozemond

"Laten we weer achter onze club gaan staan", schrijft NieuwNoord. Volgens de supportersverenigingen kunnen ze zich voorstellen dat er veel vragen zijn over de benoeming van Roozemond, maar vinden ze dat de benoeming goed is gegaan. Beide verenigingen schrijven hetzelfde: "Als bestuur staan wij volledig achter onze vertegenwoordiger en daarmee het besluit Cees te benoemen".

Achter de ploeg staan

NieuwNoord en Feanfan hebben een vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur: Edward Jousma en Tiemen Korvemaker. Volgens de verklaring kunnen beide mannen zich goed laten horen. Daarnaast roepen ze op om weer achter de ploeg te gaan staan en willen ze dat de rust terugkeert. Zo schrijft Feanfan: "Laten we samen de schouders eronder zetten en zorgen dat de rust terugkeert".