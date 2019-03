Proef met 'cruise control' in trein is geslaagd

De proef met een personentrein met een automatische piloot op het traject tussen Groningen en Leeuwarden is geslaagd. Afgelopen week hebben de provincie Groningen, ProRail, Arriva en Stadler tussen Groningen en Zuidhorn gekeken of de 'Automatic Train Operation' (ATO) geschikt is voor reizigerstreinen. Dat lijkt inderdaad het geval te zijn.