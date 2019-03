Trainer OIde Riekerink verandert niets aan succesvol SC Heerenveen

De Graafschap moet het vooral van zijn thuiswedstrijden hebben, op vreemd terrein heeft de ploeg het moeilijk. In totaal heeft De Graafschap in twaalf wedstrijden maar vijf punten gehaald. Voor eigen publiek is de ploeg succesvoller, op de Vijverberg werden tot nu toe 17 punten gehaald. Toch was SC Heerenveen eerder dit seizoen op alle fronten te sterk voor de 'Superboeren'. In Doetinchem eindigde de wedstrijd in 5-0. Dat was de enige keer dat Heerenveen de nul gehouden heeft dit seizoen.

Tegendoelpunten

Heerenveen is de 'spektakelploeg' van de eredivisie. Zo heeft de ploeg al 56 keeer doel getroffen (alleen PSV en Ajax hebben meer doelpunten gemaakt), maar se hebben ook al 56 tegendoelpunten gekregen. Doelman Warner Hahn: "Het liefst houd ik natuurlijk elke wedstrijd de nul. Gelukkig winnen we de laatste wedstrijden, maar wel met te veel tegendoelpunten. Ik win liever met 1-0 dan met 4-3, maar er zijn denk ik ook heel veel mensen die liever een 4-3 wedstrijd zien. Aan de andere kant, zolang we blijven winnen vind ik het prima."