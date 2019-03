Niet alle basisscholen staken en zelfs vaders en moeders ingezet als gastdocent

Ook basisschool De Librije in Gorredijk is vrijdag geopend, maar wel met allemaal aangepaste lessen. De leerlingen krijgen les van ouders. Zo stond er al een kapitein voor de klas en krijgen ze een echte bootcamp voor de kiezen. Staken gaat over de rug van ouders en kinderen, zegt directeur Tjeerd Kuperus van De Librije. "Dat is eigenlijk niet wat we willen. Wij willen het liefst de kinderen hun aandacht geven en dat de ouders niet de dupe zijn van dat wij een meningsverschil met de minister hebben. Dus we hebben geprobeerd om dat anders in te kleden."

"Dit moeten we vaker doen"

De vaders en moeders waren niet direct enthousiast, zegt Kuperus, maar bij een tweede oproep waren er zoveel aanmeldingen dat ze niet allemaal konden worden geplaatst. In alle klassen zijn er enkele gastdocenten. "Die ouders hebben even hun nek uitgestoken en laten zien dat ze achter onze doelen staan die wij als school hebben. Het is een heel positieve impuls op school en we zeiden: dit moeten we gewoon ook vaker doen."