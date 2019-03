210 Friese Poort-studenten maken strand Terschelling schoon

De actie is op touw gezet vanwege NL Doet. De studenten hebben niet alleen het strand opgeruimd: er was ook een ploeg in het bos om daar hout te zagen en op te ruimen. De school wil studenten laten zien wat er in de wereld gebeurt en dat ze solidair moeten zijn met anderen.

"Het staat verder volledig los van de stakingsdag vrijdag", vertelde Henk de Vries van ROC Friese Poort eerder al. De school van ROC Friese Poort in Drachten is vrijdag dan ook gewoon open.