Marijke Roskam: "Alle vrijwilligers verdienen een standbeeld"

Reageer op de stelling: de provincie als bestuurslaag kan wel worden afgeschaft.

"Kijk eens om je heen. Laat je onze natuur, taal en maatschappij over aan een noordelijk landsdeel? De gemeenten hebben het al smoordruk met grote taken, helemaal na alle herindelingen en met de verantwoordelijkheid voor het sociaal domein. Voor een visie op heel Fryslân moeten mensen tijd hebben, dat doe je er niet even bij."

Wordt jouw partij en/of de campagne gesponsord of financieel gesteund door bedrijven? Zo ja, welke?

"Nee."

Televisieprogramma's zoals 'Zondag met Lubach' en 'De wereld draait door' gaan regelmatig aan de haal met campagnefilmpjes. Hoe gaan jullie daar mee om?

"Wij zijn Friezen hè? Nuchter. Dat kan ons niets schelen. Mensen in Amsterdam moeten ook eens een pleziertje hebben."