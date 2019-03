Fiets- en wandelorganisaties protesteren tegen sluiten Afsluitdijk

De organisaties vinden een afsluiting van drie jaar echter te lang, omdat het een populair traject is voor fietsers en langeafstandswandelaars. Voor Wim Bot van de Fietsersbond was de lange afsluiting een verrassing. "In het voortraject is dat nooit expliciet aan ons voorgelegd", zegt hij.

Als alternatief komt Rijkswaterstaat met een fietsbus, maar daar zijn de organisaties niet tevreden mee. "In feite wordt hiermee een van de belangrijkste recreatieve fiets- en wandelroutes van Nederland drie jaar lang zeer onaantrekkelijk, en dat is onwenselijk."