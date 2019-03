Algemene vergadering KNKB: een lange zit met de nodige frustraties

Een ander punt dat de nodig ophef veroorzaakte, was de vraag of er voor de bondspartijen, de Freulepartij (jongens) en Ald-Meiers Partij (meisjes), meerdere parturen uit één vereniging mee mochten doen. De ophef werd nog wat groter toen bleek dat het niet alleen om jeugdpartijen ging (zoals de meeste mensen dachten), maar ook om junioren- en seniorenpartijen.

Procedurele missers

Uitendelijk kwam er uit de stemming dat op de bondspartijen in alle categorieën meer dan één partuur uit één vereniging mag meedoen. Voor de Freulepartij en de Ald-Meiers Partij was dat nog een brug te ver. Later werd nog bekeken of die partijen in hetzelfde stramien mee zullen draaien.

In de ogen van de voorzitter van de Bolswarder kaatsvereniging Lammert Leeuwen zijn het allemaal procedurele missers. Hij sprak in de rondvraag harde taal. Hij noemde het "minachting van het hoofdbestuur voor de verenigingen". "Ik denk erover om hier niet weer te komen, op deze vergadering", zo zei Leeuwen.