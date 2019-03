Politie houdt twee mannen aan die met drugs op achter het stuur zitten

Een 33-jarige inbreker uit het Drentse Zuidlaren is donderdag aangehouden nadat hij op de N381 bij Ureterp in een gestolen auto en onder invloed van drugs een aanrijding veroorzaakte. Getuigen wezen de politie erop dat de man gevaarlijk reed. In de kofferbak werd inbreekgereedschap gevonden, terwijl de auto vol met gestolen spullen lag.

Uit onderzoek bleek dat de man de auto had gestolen bij een zorginstelling in Siddeburen. De Drentse dief is in het ziekenhuis in Drachten behandeld en zit vast voor verder onderzoek. De gestolen auto is in beslag genomen.

Bij de zorgdinstelling werd een tweede gestolen auto gevonden. De politie onderzoekt of de aangehouden man hier ook bij betrokken is.