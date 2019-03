Schaatstoppers aan de start bij De Zilveren Bal in de Elfstedenhal

In de Elfstedenhal in Leeuwarden wordt vrijdagavond het schaatsseizoen afgesloten met De Zilveren Bal. Het gaat om de vierde editie van het toernooi. Een van de deelnemers is Michel Mulder, die zijn titel komt verdedigen. Ook andere bekende schaatsers als Hein Otterspeer, Anice Das en Kai Verbij doen mee.