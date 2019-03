Brieven van Friese verzetsstrijder Willem Santema naar Tresoar

Tresoar krijgt voor het eerst brieven van verzetsstrijder Willem Santema in bezit. De in Scharnegoutum geboren Santema zat in de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Hij was een van de oprichters van de Raad van Verzet. In die periode woonde Santema in Sneek. Het einde van de oorlog haalde hij niet, want op 10 augustus 1944 werd hij in Vught gefusilleerd.