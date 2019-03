"Deze mensen verdienen ook een plekje op de arbeidsmarkt"

Een van de ondernemers die samenwerkt met Fryslân Werkt is Ronald Nicola. Hij gaat over de werkplaatsen van alle Friese Opel-dealers. Hij heeft onder anderen Mehreatab en Nyi Nyi in dienst. De twee mannen maken auto's schoon en zorgen ervoor dat ze naar de showroom worden gereden. "Het bevalt enorm goed. Het is een hele fijne samenwerking. Ik vind ook dat deze mensen, die anders lastig aan werk kunnen komen, zeker een plekje verdienen op de arbeidsmarkt", vertelt Nicola.

Tegenwoordig is er ook krapte op de arbeidsmarkt, dus volgens hem kunnen deze mensen een uitkomst bieden voor bedrijven. "Via een normale weg was het heel lastig om mensen te vinden. De gemeente had verschillende mensen die een uitkering kregen, dus hebben wij gekeken of er een match voor ons bedrijf tussen zat."