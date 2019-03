"Friese boek is niet zichtbaar genoeg en daarom is betere promotie nodig"

"De uitgevers hebben het moeilijk. Ze willen van te voren al weten: is dit een succes of niet. Dan is het ja of nee," zegt schrijver Willem Schoorstra. Volgens hem is het al jaren zo dat schrijvers hun broeken zelf moeten promoten. "Als het niet in je karakter zit is het moeilijk, maar dingen zijn te leren."

Muzikale tournee

Schoorstra maakt samen met muzikant Jack Bottleneck een tournee door Fryslân om zijn cadeauboek ROSMOS muzikaal te promoten. "Wat je geschreven hebt, daar moet je activiteiten omheen bouwen." Hij heeft carte blanche gekregen van de promotie-organisatie om zelf te bepalen wat hij wilde en dit werkt volgens hem het beste.

Bilker heeft zelf ook geen problemen om haar boeken aan de man te brengen. De oplage van 500 boeken van haar roman 'It libben fan in oar' is op 25 stuks na uitverkocht. Ze heeft een presentatie gegeven over haar boek, stukjes zijn nagespeeld door acteurs en op sociale media heeft ze mensen uitgenodigd om daar bij te zijn.