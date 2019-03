Bangma en Norbruis aan de vooravond van het WK in eigen land

Bangma komt alle dagen in actie, te beginnen met de 4 kilometer achtervolging op vrijdag. "Ik denk dat we er heel goed voorstaan." Met 'we' doelt hij op hemzelf en zijn piloot, Patrick Bos. Bangma is niet helemaal blind, maar ziet niet veel meer. "Ik loop niet tegen dingen aan. Ik zie het wel als er iets staat, maar niet wat het dan precies is."

De Fries hoopt op zijn eerste WK-titel. Hij was vaak dichtbij, maar was nog nooit de beste van de wereld. "Je weet niet wat de concurrentie doet, maar ik probeer vooral bezig te zijn met onszelf. Ik heb meerdere WK-medailles, alleen de gouden ontbreekt nog. Het zou fantastisch zijn om dat hier voor eigen publiek waar te maken."

De voorbereiding was in ieder geval goed. "We hebben er in elk geval alles aan gedaan. We hebben een goed trainingskamp gehad in Portugal, alles is goed verlopen. Nu afwachten wat het oplevert." En dat het WK in eigen land is, maakt het extra speciaal. "Dat is ontzettend gaaf. Ik heb familie, vrienden en sponsoren allemaal uitgenodigd."