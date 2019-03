Proef met speciale zuiger op Schiermonnikoog om aangespoeld plastic op te ruimen

De klepelzuiger snijdt een laag van soms wel 40 centimeter af en zuigt dat op in een bak. Toen die geleegd werd, bleek dat tot wel 80 procent van het plastic meegenomen was. Het lijkt dus een goede methode om, in combinatie met andere technieken, van het plastic af te komen dat na de containerramp in de kustgebieden is blijven liggen.

BDS wil voordat het broedseizoen begint kilometers kust opruimen. Een enorme klus, al helemaal met dit weer, want door het regenwater is de laag met gras, zand, plastic en andere aangespoelde rommel zwaar geworden. Het blijft dan ook regelmatig in de zuigbuis zitten en moet dan losgeschud worden.