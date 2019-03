SC Cambuur wil publiek eindelijk eens overwinning geven tegen Jong PSV

Donderdag kreeg de spelersgroep van Cambuur te horen dat Hake na dit seizoen vertrekt. Volgens aanvoerder Robbert Schilder was de schok onder de spelers niet heel groot. "Het is een andere situatie wanneer de trainer wordt ontslagen. Dat komt vaak heel hard aan binnen een groep. Je weet dat er gesprekken volgen en de technische staf is dan als eerste aan de beurt."

Schilder wil, net als Hake, het thuispubliek wat laten zien. "Maar dat roep ik natuurlijk al weken. Het moet maar eens echt gaan gebeuren. We hebben vorige week een goed gevoel over gehouden aan de overwinning. Dat hoop ik tegen Jong PSV te voelen in de wedstrijd. Dat we net een beetje extra vertrouwen en geloof hebben. Dat is net het kleine beetje, waarvan ik het gevoel had dat het er de afgelopen tijd aan ontbrak. Daardoor wonnen we een wedstrijd niet in plaats van wel. Ik hoop dat we dat nu wel hebben", zegt de verdediger.