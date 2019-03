Onderwijs voert vrijdag opnieuw actie, zestig Friese basisscholen dicht

De nood op de scholen is nog steeds hoog. Het lukt nauwelijks om op tijd vervangers te vinden bij ziekte. De afgelopen tijd is al wel extra geld beschikbaar gekomen, maar dat heeft amper effect.

"Zo'n effect is er ook niet zomaar", zegt Johanna Venema. Ze werkt bij scholenkoepel Proloog in Leeuwarden en is daar verantwoordelijk voor de vervanging van zieke leerkrachten. "Het lukt gewoon niet altijd om iemand voor de klas te krijgen. Je wilt de kinderen ook niet naar huis sturen, dus ben je vaak op zoek naar andere oplossingen." Die bestaan dan uit het voor de klas zetten van assistenten. "Die zijn daar alleen niet voor bedoeld. Want dan ontneem je ook een andere klas goed onderwijs en kom je aan de kwaliteit", zeg Venema.

Als invalmeester altijd aan de bak

Haar collega-directeur Joop Boomsma werkt anderhalve dag per week als invalmeester. Sinds het begin van dit schooljaar is hij al die dagen ingezet voor de klas. "Soms heb ik wel eens een directeursoverleg op een van die dagen en dan zijn ze bij de planning niet blij." Veel leerkrachten in zo'n poule van invallers staan ook bij andere scholen op de lijst. Venema: "Dan zijn er meerdere partijen aan het hengelen naar dezelfde vis."