Het optreden van de Reuzen van Royal de Luxe in Leeuwarden heeft in de categorie beste publieksevenement een nationale evenementenprijs gewonnen. Naast de Reuzen waren ook de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad en de finish van de Volvo Ocean Race in Den Haag genomineerd. De prijs is donderdagmiddag uitgereikt op een evenementencongres in Deventer.