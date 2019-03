Meldkamer 112 weet voortaan waar beller is

Dat kan met het zogenaamde AML (Advanced Mobile Location) techniek. Dat systeem gebruikt WiFi- en GPS-signalen van de mobiele telefoon waarmee wordt gebeld. Die gegevens worden automatisch naar de centralist van de meldkamer gestuurd. Zo wordt duidelijk waar de telefoon, en dus ook de beller, is.

"Essentieel: ambulance naar juiste locatie sturen"

Op de meldkamer in Drachten zijn ze erg blij met het nieuwe systeem. "Het helpt vooral als mensen niet weten waar ze exact zijn. Bijvoorbeeld als ze bellen wanneer ze in het bos zijn, of als ze aan het fietsen of varen zijn", zo zegt centralist Robert Tichelaar. "Voor ons is het essentieel dat wij de ambulance naar de juiste locatie sturen. Ik ben er heel blij mee."

Er is meer dan een jaar gewerkt om het systeem werkend te krijgen. Volgens Marjan Dol van de meldkamer in Drachten komt dat omdat er veel partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van het systeem. "Dit had eigenlijk eerder gemoeten. Maar het is een complex traject. Er is overleg nodig met providers en met landelijke organisaties die hierbij betrokken zijn."