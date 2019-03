Bijzonder: 'Broedsje' gevonden in de Filenspolder bij Witmarsum

Volgens de BFVW is het vroeg voor dit jaar dat er een nest met vier eieren wordt gevonden. Vorige week werd er een 'trijke' (drie eieren) gevonden in Rijs en een 'twake' (twee eieren) in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Vrije veld gesloten

Donderdagmorgen werd het laatste kievitsei van Fryslân gevonden in de buurt van Achlum. Sinds de vondst van alle eerste kievitseieren is het vrije veld nu in de hele provincie gesloten. De kievitseieren worden nu ingeboekt in de registratieapp van de BFVW door nazorgers.