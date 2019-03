Energiecampus op Schenkenschans begint vorm te krijgen

Pilots op de campus hoeven niet uit te wijken naar een andere locatie als ze succesvol zijn en willen uitbreiden. Op de campus zelf is genoeg ruimte. De provincie had eerst bedenkingen over de campus, omdat deze op een stort wordt gebouwd en er geen vervuiling mag optreden.

"Door de innovatieve manier van bouwen, is dat opgelost", zegt gedeputeerde Klaas Kielstra. Ook zat de provincie niet te wachten op weer een bedrijventerrein, omdat er genoeg ruimte in Leeuwarden is.

Maar beide bezwaren zijn van tafel. Kielstra is tegenwoordig erg blij met de campus. "Nieuwe initiatieven op het gebied van energie en duurzaamheid kunnen hier in samenwerking ontstaan en zo nodig ook opschalen. Dat is een prachtig ontwikkeling voor Leeuwarden en voor Fryslân", zegt hij.