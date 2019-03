Ook Intertoys aan de Centrale in Leeuwarden dicht, na Drachten en Wolvega

Er is de komende tijd opheffingsverkoop in de winkels die worden gesloten. In de tweede helft van mei zullen de winkels dan definitief dicht.

Hoe het verder gaat met de acht andere speelgoedwinkels in Fryslân, die in handen zijn van franchisenemers, is nog niet bekend.

Failliet

Enkele weken geleden werd Intertoys failliet verklaard. Investeerder Green Swan houdt nu ongeveer 120 winkels open. Dat zijn er minder dan vorige week werd gedacht. Het betekent dat nog meer mensen hun baan kwijtraken.