Hoog water in Fryslân: Wetterskip sluit keersluizen

Het zal de komende dagen nog wel nat blijven en de wind gaat ook nog niet liggen. "Op dit moment zijn we continu aan het monitoren wat er moet gebeuren.We hebben het goed onder controle", zegt De Jong. "We hebben wel wat last van verstopte duikers, en daarom is er plaatselijk wel wat overlast."

Zo veel regen, dat moet goed zijn voor het grondwaterpeil dat zo laag staat na de droogte van de afgelopen zomer. "Dit helpt behoorlijk. Het nadeel is dat er heel veel in één keer komt." Daardoor heeft het bijna geen tijd om in de grond te zakken, want het wordt snel weer afgevoerd.

"Volgende week komen de resultaten van de grondwaterstanden binnen en dan kunnen we de balans opmaken van wat het nu echt heeft opgeleverd", besluit De Jong.