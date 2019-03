Het laatste kievitsei van Fryslân van 2019 is gevonden. Sjoerd Atze de Jong vond het ei donderdagochtend in de buurt van Achlum, maar wel net in de gemeente Harlingen in een bouwland. Het slechte weer weerhield De Jong er niet van om op zoek te gaan naar een ei. Hiermee is het vrije veld in de volledige provincie gesloten.