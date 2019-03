Vrijwilligers en instanties steken de handen uit de mouwen voor wilde bij

In Fryslân doen onder andere Jitske Brouwen en Micha van Rooijen van de Boarnster Bijenstal in Aldeboarn en Natuurvereniging Geaflecht in Gorredijk mee. In Aldeboarn wordt een terrein ingericht voor een bijenstal en een veld met bloemen. In Gorredijk wordt een berm ingezaaid met bloemen en kruiden. Tegelijk werkt Geaflecht aan een biodiversiteitsplan dat over meerdere jaren loopt. Ze willen onder andere de jeugd bij het initiatief betrekken.

Eind vorig jaar zijn Brouwen en Van Rooijen met het initiatief begonnen. "Toen gingen we kijken naar wat we konden krijgen aan land", vertelt Van Rooijen. Ze hebben een stuk grond van de kerk toegewezen gekregen. Een deel daarvan wordt nu het leefgebied van de bijnen.

Imker

Van Rooijen is enige tijd imker geweest en dat begon nu weer te kriebelen. Wat hij daar zo mooi aan vindt? "Op een andere manier met natuur bezig zijn. Voor mij geeft het rust."

Het gaat Brouwer ook niet per se om de honing van de beestjes. "Voor mij is het belangrijk voor de aarde. Het gaat slecht met de bijen. En ook een stukje bewustwording bij de mensen om hen duidelijk te maken hoe ze een mooie tuin kunnen aanleggen, die goed is voor de bijen en vlinders."