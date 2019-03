Johannes Kramer: "Ik zou meer willen inzetten op natuur, biodiversiteit en ons landschap"

Reageer op de stelling: de provincie als bestuurslaag kan wel worden afgeschaft.

"Just net, moat krekt fersterke wurde. De provinsje Fryslân hat in fin mear as in bears. In sterke eigen identiteit en is herkenber en werkenber foar de minsken. Dy sterke bining mei de befolking is krekt in pree."

"Juist niet, dat moet versterkt worden. De provincie Fryslân kan een streepje voor hebben. Een sterke, eigen identiteit is herkenbaar voor de mensen. Die sterke binding met de bevolking is precies een pré."

Hoe wil jouw partij de Friezen beter/meer betrekken bij de provinciale politiek?

"Referenda invoeren, mensen meer zeggenschap geven over hun eigen toekomst en omgeving. De mensen zijn niet dom of gek, ze weten heel goed hoe het beter kan."

Televisieprogramma's als 'Zondag met Lubach' en 'De wereld draait door' gaan al snel aan de haal met campagnefilmpjes. Hoe gaan jullie daarmee om?

"Laat maar gaan."