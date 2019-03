Werkgroep Twirre zet mensen aan om meer te doen voor het milieu

"Mensen zeggen zelf ook vaak wel dat ze iets met plastic willen, maar hoe doen ze dat? Het voelt als een erg hoge drempel, maar het is eigenlijk best wel simpel." Het idee is dat zoveel mogelijk mensen zich aansluiten bij al bestaande projecten. Zo leeft Anja Haga al twee maanden volledig zonder plastic en zaait Hessel Jan Sinnige met zuivelcoöperatie ZUCO stukken van zijn land in met landeigen bloemen en planten om de biodiversiteit te vergroten.

De mensen die zelf ook zoiets willen doen, konden dat bij een van de initiatiefnemers aangeven en kregen daarvoor huiswerkopdrachten. Die worden beoordeeld door de werkgroep, om te kijken of er wel echt progressie wordt gemaakt.