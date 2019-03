Noord-Nederland kan nog veel duurzamer, deel 3: de mogelijkheden van de waterstofeconomie

Dinsdag en woensdag lieten RTV Noord en Omrop Fryslân zien dat op het vlak van energieproductie en energiebesparing Noord-Nederland nog niet zonder meer als koploper in Nederland kan worden bestempeld. Hoe zit het met de initiatieven die níet echt te meten zijn in keiharde cijfers?

Kennis, infrastructuur, waterstof

De NEC vindt zelf ook dat de koploper-claim van Noord-Nederland moeilijk in cijfers is uit te drukken. Wel zijn er 'steekhoudende argumenten' voor, zegt een woordvoerder.

Deze argumenten vallen in drie categorieën onder te verdelen: de geschiedenis van de gaswinningen de kennis en ervaring die er in de regio dankzij de gaswinning is opgebouwd. Daaraan gerelateerd de infrastructuur. Zo komen bijvoorbeeld grote elektriciteitsleidingen via de Eemshaven Nederland binnen. En ten derde de mogelijkheden die de waterstofeconomie biedt. Want in waterstof komt het volgens de NEC allemaal samen.



"De uitgebreide kennis en het wijdvertakte gasnetwerk in Groningen worden ingezet voor de ontwikkeling van waterstof. Het kan als energiebron dienen en een middel zijn om te innoveren. Zo kun je het overschot aan stroom omzetten in waterstof. Dit kan je dan weer gebruiken als het weer nodig is, of als (groen) gas, of weer omzetten in stroom. Waterstof kan in Groningen worden opgeslagen in ondergrondse zoutcavernes en lege gasvelden. Zo speelt het oude energielandschap een rol in de waterstofeconomie van morgen", zo is de argumentatie van NEC.

Ambitie, geen realiteit

Hoe denken andere energiespecialisten over de claim dat Noord-Nederland koploper is? Machiel Mulder, hoogleraar Regulering van de Energiemarkten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), is er helder over: "Het is een ambitie om koploper te worden. Maar of de regio ook daadwerkelijk voorop loopt, daar kunnen we nu nog geen uitspraak over doen. Er gebeurt in Noord-Nederland veel op het gebied van de energietransitie, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Maasvlakte."

Potentie van waterstof

Waarom biedt waterstof kansen in de energietransitie? In deze animatievideo wordt het je uitgelegd.