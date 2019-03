CDA wint verkiezingsdebat IepenUP Live

Het CDA is woensdagavond door het publiek in Neushoorn en en kijkers van de livestream uitgeroepen tot winnaar van het verkiezingsdebat van IepenUP Live. Bijna 150 mensen kwamen naar het café in Leeuwarden om te kijken hoe de politici met elkaar in discussie gaan over onderwerpen als duurzaamheid, het waterpeil in het veenweidegebied, de braindrain, de legacy van Culturele Hoofdstad en de mismatch tussen onderwijs en het bedrijfsleven.