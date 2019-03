Johannes Kramer wil 'regionale landschapsstrategie' voor het IJsselmeer

Eigenlijk waren alle partijen in de zaal er wel van overtuigd dat het burgers heel vroeg in het proces makkelijker gemaakt moet worden, om een goede inschatting te maken van de schaal en de gevolgen van een plan. Als burger kan je dan besluiten of je in actie moet komen of niet. Bij de plannen voor de zandwinning kwam dat verzet pas heel laat op gang.

Elke stap beter regelen

Hetty Janssen van de PvdA vindt dat de inspraak van burgers niet alleen in het begin, maar bij elke stap beter geregeld moet worden. De organisatie van die IJsselmeergesprek probeerde met stellingen de politiek nu al zover te krijgen, dat regels voor nieuwe plannen in het IJsselmeer aangescherpt worden. Maar dat lukte niet. Alleen lijsttrekker Matthijs Sikkes-van den Berg van GroenLinks steunde het bouwverbod.

Verder brak er nog een klein mini-debatje uit tussen Maaike Prins (CDA) en Hetty Janssen over de vraag of de provinciale politiek wel genoeg aandacht heeft voor het beschermen van het landschap. In dat kader kwam ook nog de komst van zonneweides en windmolens voorbij.