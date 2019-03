De Fryske Marren houdt vast aan klompgeld bij bruggen

Volgens de gemeente wordt de traditie door bezoekers zeer gewaardeerd. Het klompje wordt regelmatig op de foto gezet en brugwachter krijgen daardoor vaak vragen van toeristen over wat er te doen is in de buurt. De gemeente heft het klompgeld bovendien aangemeld als officieel immaterieel erfgoed. Daarmee zou de traditie beter beschermd moeten zijn.

De laatste tijd is er met name vanuit de provincie druk op de gemeenten om het bruggeld af te schaffen. Het zou juist niet gastvrij zijn om de bootjesmensen bij de bruggen om geld te vragen. In de Fryske Marren wordt 1 tot 2 euro gevraagd bij een brug.