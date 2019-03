Kamerlid Harry van der Molen heeft genoeg van DENK-filmpjes en dient motie in

In de filmpjes van DENK worden onder andere Kamerleden aangevallen. Vaak heeft het doelwit een buitenlandse achtergrond. Bij het indienen van de motie werd Van der Molen bijna emotioneel. "Ja, ik werd er heel boos over. Ik zie het nu al twee jaar om mij heen als Kamerlid, dat een aantal Kamerlid-collega's met een niet-Nederlandse achtergrond, waarvan de familie in het verleden uit Turkije of Marokko kwam, aan de lopende band geïntimideerd worden door DENK. En dat is nou juist de partij die altijd tegen discriminatie zegt te zijn."

Tijd voor een statement

Van der Molen vond het tijd om een statement te maken. "Het moet gewoon ophouden. Het kan niet zo zijn dat andere Kamerleden hun werk niet kunnen doen, omdat ze bedreigd worden, omdat andere collega's hun op deze manier achter de broek aan zitten. De omgangsvormen in de politiek zijn, zeker bij DENK, op dit moment zo negatief en zo hard dat je daar als Kamer gewoon eens een statement over moet maken."

Tromgeroffel

Na het indienen van de motie waren de reacties van DENK niet heel positief, zegt Van der Molen. "Maar ik kreeg tromgeroffel in de Kamer en iedereen kwam bij mij langs van: mijn naam mag er ook wel onder." Opvallend was dat voorzitter Arib van de Tweede Kamer ook haar handtekening heeft gezet. "Dat doet een voorzitter van de Kamer nooit, die zet nooit een naam onder een motie", zegt Van der Molen. "Dat is heel bijzonder en ik vind het wel mooi bij het signaal passen."

Meerderheid

Dinsdag wordt er over de motie gestemd en Van der Molen denkt dat die wel aangenomen wordt. "Er staan nu al zoveel namen onder dat die wel een meerderheid haalt."