Wat is de aantrekkingskracht van Forum voor Democratie?

Hoogleraar bestuurskunde Michiel Herweijer, die verbonden is aan de Rijksuniversiteit in Groningen, is niet echt verbaasd over de grote belangstelling voor de verkiezingsbijeenkomst van Forum voor Democratie in Drachten. De boodschap van de partij en charismatisch leider Baudet maken nieuwsgierig.

Fries sprekende Theo Hiddema

De avond in Drachten is niet een 'twaalf in een dozijn' praatsessie. Het is een vlotte show waarbij de aanwezigen menigmaal moeten lachen of groot applaus geven aan de sprekers. Bijvoorbeeld als Theo Hiddema het publiek in het Fries toespreekt. Daar is vooraf goed over nagedacht en de boodschap is goed verpakt, zo zegt Herweijer.