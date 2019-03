Powercollege Tresoar: Wie was Anna Maria van Schurman?

De colleges in Utrecht moest ze echter achter een gordijn volgen. Ze was een humaniste, taalkundige, theologe, dichteres en kunstenares. Ze correspondeerde met belangrijke geleerden van haar tijd, zoals de Franse filosoof Rene Descartes. Ze leefde in de 17e eeuw, dat was de Gouden Eeuw.

Hoe kwam ze als vrouw van de wetenschap bij een sekte in Wiuwert terecht? "Daar preekte Jean de Labadie. Hij zocht de waarheid niet in de kerk of in de bijbel, maar in jezelf. Ze was op zoek naar de innerlijke vroomheid en is labadiste geworden. Er wordt ook wel gezegd dat de mummies in Wiuwert labadisten zijn", legt Bert Looper uit.

Bij museum Martena in Franeker is in de vaste collectie aandacht voor Van Schurman en haar werk.