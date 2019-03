Vakbond CNV ziet weer 'perspectief' voor glastuinbouwbedrijf Hartman

Sijtze de Bruine van vakbond CNV heeft de afgelopen maanden geregeld met Hartman onderhandeld over de reorganisatie. Bij die reorganisatie verliezen 20 van de 110 werknemers hun baan. Ruim 30 anderen zullen vanaf de komende herfst uren en een deel van hun loon inleveren. "Hierover zijn wij met Hartman in gesprek, elke individuele situatie is weer anders."

"Het was een positieve boodschap en die is ook als positief ervaren door het personeel. Er was opluchting, het bedrijf gaat door, er zijn financiers gevonden. Het is een reddingsplan met perspectief, we gaan naar de toekomst kijken."

De afgelopen weken werd duidelijk dat verschillende crediteuren bezig waren met juridische procedures tegen Hartman. Het bedrijf had echter onvoldoende geld om alle vorderingen direct uit te betalen en driegde daarom volgens de advocate van het bedrijf failliet te gaan.

Door een akkoord tussen AC Hartman, eigenaar The Food Farm Group en verschillende banken, is er nu weer genoeg geld voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Het CNV vindt dat Hartman nu volop moet inzetten op opleiding en ontwikkeling. "We houden Hartman aan afspraken om nu echt te gaan investeren in werknemers, gericht op de biologische toekomstplannen van het bedrijf."