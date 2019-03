Brandweer haalt drie auto's uit de roulatie vanwege problemen

Deze week zou de brandweer van Drachten een nieuwe wagen ophalen, maar dat ging niet door, omdat er nog iets moest worden hersteld. De brandweer heeft toen besloten om voor de zekerheid de wagens van hetzelfde type, die al in gebruik waren, terug te trekken.

"Er was een storing in het blussysteem, dat ontdekten we bij een oefening. En omdat veiligheid voorop staat en we geen risico's willen lopen, hebben we uit voorzorg alle wagens eruit gehaald tot we weten wat eraan de hand is", legt Nick Kits van de Friese brandweer uit.

Het levert geen problemen op voor de kazernes, want er zijn meerdere reserve tankautospuitwagens. "Het is een tegenvaller, maar het is een proces. De wagens worden zorgvuldig getest, de mensen moeten er een goed gevoel bij hebben."

Hij kan niet zeggen hoeveel vertraging er is. "Eerst moeten we de beste oplossing voor de storing vinden."